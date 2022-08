Napoli-Barák, ritorno di fiamma! I dettagli dell’operazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Napoli continua a trattare con il Verona per migliorare la propria rosa: se la trattativa per il Cholito Simeone sembra in dirittura di arrivo, con le cifre che si aggirano intorno ai 18 milioni di euro bonus inclusi, in prestito, torna di moda un vecchio pallino di Giuntoli. Barák Napoli Verona CalciomercatoIl vecchio pallino si chiama Antonín Barák e sarebbe uno dei sostituti ideali per il partente, ormai certo, Fabián Ruiz. All’inizio del mercato si era parlato di una trattativa ormai chiusa, ma poi il Napoli ha dovuto occuparsi delle varie cessioni e il trequartista è rimasto in attesa; ma c’è un altro nome che potrebbe fare comodo agli azzurri. Szoboszlai Napoli CalciomercatoSi tratta del gioiellino classe 2000 Dominik Szoboszlai, trequartista del RB Lipsia dal 2021, il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilcontinua a trattare con il Verona per migliorare la propria rosa: se la trattativa per il Cholito Simeone sembra in dirittura di arrivo, con le cifre che si aggirano intorno ai 18 milioni di euro bonus inclusi, in prestito, torna di moda un vecchio pallino di Giuntoli.Verona CalciomercatoIl vecchio pallino si chiama Antoníne sarebbe uno dei sostituti ideali per il partente, ormai certo, Fabián Ruiz. All’inizio del mercato si era parlato di una trattativa ormai chiusa, ma poi ilha dovuto occuparsi delle varie cessioni e il trequartista è rimasto in attesa; ma c’è un altro nome che potrebbe fare comodo agli azzurri. SzoboszlaiCalciomercatoSi tratta del gioiellino classe 2000 Dominik Szoboszlai, trequartista del RB Lipsia dal 2021, il ...

