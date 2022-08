MotoGp, Marquez nel box della Honda in Austria: 'Quando torno? Presto per dirlo' - Sport - Motomondiale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Marc Marquez Milano, 9 agosto 2022 - Marc Marquez torna ad assaporare il brivido di una gara di MotoGp. Ovviamente lo spagnolo non correrà, non è ancora in grado di farlo, ma si sistemerà all'interno ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) MarcMilano, 9 agosto 2022 - Marctorna ad assaporare il brivido di una gara di. Ovviamente lo spagnolo non correrà, non è ancora in grado di farlo, ma si sistemerà all'interno ...

OSx_Iacovone : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Marquez: 'Sono ottimista, ma non voglio parlare di tempi' - infoitsalute : MotoGP, Marc Marquez sarà in Austria: 'Lavoriamo insieme per il futuro' - infoitsalute : MotoGp, Marquez nel box della Honda in Austria: 'Quando torno? Presto per dirlo' - ricpuglisi : RT @marckpini: @margautz @ricpuglisi Anche io vado in moto da 30 anni e guido anche in pista, da prima che Marquez nascesse, però nessuno m… - marckpini : @margautz @ricpuglisi Anche io vado in moto da 30 anni e guido anche in pista, da prima che Marquez nascesse, però… -