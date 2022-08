Mosca, via l’Agenzia ebraica. Rischio per il ritorno in patria degli israeliani che si trovano in Russia. Scontro fra i due Paesi sulla guerra (Di mercoledì 10 agosto 2022) Era nell’aria da un pò e ora, stando a quanto riferito dal Jerusalem Post, la decisione sarebbe vicina. l’Agenzia ebraica si appresterebbe a lasciare la Russia. Secondo quanto riportato dal giornale israeliano che ha sentito una fonte interna all’organizzazione, l’Agenzia sarebbe sulla strada di mettere fine alla propria presenza fisica in territorio russo. La decisione – non ancora confermata ufficialmente – giungerebbe alla fine di un lungo periodo di tensioni con Mosca a seguito delle posizioni – secondo il Cremlino – assunte da Israele a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Il quotidiano ha aggiunto che i capi dell’Agenzia sono riuniti a Gerusalemme per varare la fine delle attività in Russia e il trasferimento definitivo delle operazioni da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Era nell’aria da un pò e ora, stando a quanto riferito dal Jerusalem Post, la decisione sarebbe vicina.si appresterebbe a lasciare la. Secondo quanto riportato dal giornale israeliano che ha sentito una fonte interna all’organizzazione,sarebbestrada di mettere fine alla propria presenza fisica in territorio russo. La decisione – non ancora confermata ufficialmente – giungerebbe alla fine di un lungo periodo di tensioni cona seguito delle posizioni – secondo il Cremlino – assunte da Israele a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Il quotidiano ha aggiunto che i capi delsono riuniti a Gerusalemme per varare la fine delle attività ine il trasferimento definitivo delle operazioni da ...

