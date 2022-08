Morte Liliana Resinovich | la perizia conferma | “Si è suicidata

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo una serie di analisi cliniche sempre più approfondite, laeseguita dalla Procura per accertare le cause delladiha dato un responso sulla vicenda della 63enne di Trieste scomparsa e poi ritrovata senza vita nel parco cittadino: la donna si è. E larisale a due o al massimo a tre giorni prima del 5 gennaio, data del suo ritrovamento.

Per l'autopsia,è deceduta per unaasfittica senza importanti legature o emorragie al collo. Il caso, a questo punto, dovrebbe essere chiuso: il fratello Sergio aveva sempre avuto dubbi ...Resinovich si è suicidata ed è morta due, tre giorni prima del ritrovamento del corpo, il 5 gennaio scorso nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. A causare lasarebbe stata ...Secondo la perizia ordinata dalla procura di Trieste, Liliana Resinovich sarebbe morta suicida per asfissia causata da due sacchetti di plastica.Si era tolta la vita due o tre giorni prima che fosse ritrovato il suo cadavere Liliana Resinovich, lo scorso 5 gennaio nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. La perizia disposta dalla pr ...