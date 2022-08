Monza, visite mediche per Marì. Poi si punta a chiudere Rovella (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Monza è letteralmente scatenato sul mercato: i brianzoli hanno infatti chiuso due affari nelle ultime ore. Dal Napoli arriva Andrea Petagna, mentre dall’Arsenal ecco il difensore centrale Pablo Marì. Dopo l’esperienza all’Udinese nella scorsa stagione, quindi, l’iberico è pronto a misurarsi nuovamente nel massimo campionato italiano: accordo con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, con il giocatore che nel pomeriggio sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto. Con questi due colpi, il Monza arriva ad avere una rosa da 40 giocatori, aspetto che fa presagire diverse operazioni in uscita nelle ultime settimane di mercato. Non prima, però, di aver chiuso un ultimo affare: il club lombardo è infatti al lavoro per provare a definire l’affare Nicolò ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilè letteralmente scatenato sul mercato: i brianzoli hanno infatti chiuso due affari nelle ultime ore. Dal Napoli arriva Andrea Petagna, mentre dall’Arsenal ecco il difensore centrale Pablo. Dopo l’esperienza all’Udinese nella scorsa stagione, quindi, l’iberico è pronto a misurarsi nuovamente nel massimo campionato italiano: accordo con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, con il giocatore che nel pomeriggio sosterrà leprima di firmare il contratto. Con questi due colpi, ilarriva ad avere una rosa da 40 giocatori, aspetto che fa presagire diverse operazioni in uscita nelle ultime settimane di mercato. Non prima, però, di aver chiuso un ultimo affare: il club lombardo è infatti al lavoro per provare a definire l’affare Nicolò ...

