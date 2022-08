Monza, sfida all’Atalanta per Luca Pellegrini: la situazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luca Pellegrini potrebbe presto lasciare la Juve per un’altra avventura in Serie A: sul terzino gli interessi di Monza e Atalanta Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’arrivo di Filip Kostic alla Juve potrebbe sbloccare la cessione di Luca Pellegrini, sempre all’interno della lista dei partenti. L’Atalanta farebbe sul serio per mettere a disposizione di Gasperini l’esterno, ma dovrà vincere la concorrenza del Monza, che lo ha messo nel mirino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)potrebbe presto lasciare la Juve per un’altra avventura in Serie A: sul terzino gli interessi die Atalanta Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’arrivo di Filip Kostic alla Juve potrebbe sbloccare la cessione di, sempre all’interno della lista dei partenti. L’Atalanta farebbe sul serio per mettere a disposizione di Gasperini l’esterno, ma dovrà vincere la concorrenza del, che lo ha messo nel mirino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

