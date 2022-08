Monza di nuovo sul mercato: due nomi nel mirino di Galliani (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il neopromosso Monza si è reso protagonista di questa sessione di calciomercato e, come da tradizione, l’ad Galliani si appresta a chiudere altri colpi negli ultimi giorni di mercato. Soltanto ieri è stata chiusa la trattativa per Petagna, in prestito dal Napoli con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Lo stesso agente di Petagna gestisce anche il giovane centrocampista della Juventus, Nicolò Rovella. I bianconeri sembrano intenzionati a cedere nuovamente il classe 2001 e il Monza sarebbe vicinissimo all’accordo per un prestito secco. Galliani mercato Monza La società lombarda però non ha alcuna intenzione di fermarsi, infatti in queste ore si sta cercando di chiudere la trattativa per Pablo Marì con l’Arsenal. Il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il neopromossosi è reso protagonista di questa sessione di calcioe, come da tradizione, l’adsi appresta a chiudere altri colpi negli ultimi giorni di. Soltanto ieri è stata chiusa la trattativa per Petagna, in prestito dal Napoli con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Lo stesso agente di Petagna gestisce anche il giovane centrocampista della Juventus, Nicolò Rovella. I bianconeri sembrano intenzionati a cedere nuovamente il classe 2001 e ilsarebbe vicinissimo all’accordo per un prestito secco.La società lombarda però non ha alcuna intenzione di fermarsi, infatti in queste ore si sta cercando di chiudere la trattativa per Pablo Marì con l’Arsenal. Il ...

