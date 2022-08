Montreal, il dritto di Sinner è potente e preciso: Alcaraz finisce Ko (Di mercoledì 10 agosto 2022) Scambio pazzesco tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sul campo di cemento di Montreal, dove è in corso il torneo Master 1000 di tennis. Durante una partita di allenamento il fuoriclasse italiano ha ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Scambio pazzesco tra Jannike Carlossul campo di cemento di, dove è in corso il torneo Master 1000 di tennis. Durante una partita di allenamento il fuoriclasse italiano ha ...

TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Montreal, il dritto di Sinner è potente e preciso: Alcaraz finisce per terra - CatelliRossella : ??????Montreal, il dritto di Sinner è potente e preciso: Alcaraz finisce per terra - AlexanderLandSp : Montreal, il dritto di Sinner è potente e preciso: Alcaraz finisce per terra - LaStampa : Montreal, il dritto di Sinner è potente e preciso: Alcaraz finisce per terra - TennisWorldit : Atp Montreal - Carreno Busta spiazza Matteo Berrettini: spettacolare dritto in corsa: Al primo turno del torneo 100… -