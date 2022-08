Mondiali Qatar | la Fifa valuta di anticipare di un giorno l’inizio della rassegna Ecco perché

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Iinpotrebbero essere anticipati di un. L’indiscrezione è stata lanciata dalla testata The Athletic. Il motivo è fare si che la partita-Ecuador diventi la prima del programma. La tradizione vuole che la nazione ospitante sia la prima a scendere in campo in un Campionato del Mondo e perciò la sfida tra iioti e gli ecuadoregni potrebbe essere spostata a domenica 20 novembre. Attualmente il primo match in calendario è Senegal-Olanda di lunedì 21 novembre alle ore 11 italiane. Le due squadre fanno parte del gruppo A come ilche da calendario giocherebbe sempre lunedì 21 ma alle 17. Gli organizzatori spingono perquesto incontro portandolo in cima al programma e collocandolo nella serata di domenica 20. Il desiderio è ...

SanteG61 : Diciamo che l'eslusione dell'Italia dai mondiali nel Qatar ci sta molto bene nonostante non sia stata volutamente c… - sportli26181512 : Sorpresa: il Mondiale scatta 24 ore prima? Così la prima sarebbe Qatar-Ecuador: Sorpresa: il Mondiale scatta 24 ore… - gualberto2021 : RT @Gazzetta_it: Sorpresa: il Mondiale scatta 24 ore prima? Così la prima sarebbe Qatar-Ecuador - Gazzetta_it : Sorpresa: il Mondiale scatta 24 ore prima? Così la prima sarebbe Qatar-Ecuador - CORNERNEWS24 : #Calcio - Mondiali: organizzatori chiedono di cambiare partita inaugurale Qatar-Ecuador aprirebbe il torneo il 20/11, Fifa valuta proposta -

di calcio indel novembre - dicembre prossimi potrebbero aprirsi con un giorno d'anticipo. Gli organizzatori del torneo starebbero pianificando una variazione nel programma, in modo da ...Ilvorrebbe giocare per primo, come ormai consuetudine per la nazione ospitante. La partita ... tutte le notizie di fifa- 2022 Leggi i commenti Gazzanet: tutte le notizie [ { "@context": ...I Mondiali di calcio in Qatar a cui l'Italia purtroppo non parteciperà, fungeranno come un vero e proprio spartiacque nella stagione di Serie A 2022/2023. Attualmente la data designata ...DOHA, 10 AGO - I Mondiali di calcio in Qatar del novembre-dicembre prossimi potrebbero aprirsi con un giorno d'anticipo. (ANSA) ...