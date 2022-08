Mondiali in Qatar: cambia la data d’inizio e la partita inaugurale, il motivo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si avvicina l’inizio dell’evento sportivo dell’anno: il Mondiale in Qatar del 2022. Si preannuncia una competizione bellissima dentro e fuori dal campo con tante squadre in grado di lottare per la vittoria. Non parteciperà l’Italia, la squadra di Roberto Mancini non è riuscita a staccare il pass. Gli azzurri hanno pagato il secondo posto nel girone di qualificazione e la sorprendente eliminazione contro la Macedonia. La partita inaugurale e la data d’esordio potrebbero cambiare. Secondo quanto riporta la Bbc la competizione potrebbe prendere il via con un giorno d’anticipo rispetto alla data iniziale prevista, il 20 novembre anziché il 21. In questo modo la gara inaugurale sarebbe Qatar-Ecuador, gara in programma inizialmente dopo Senegal-Olanda e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si avvicina l’inizio dell’evento sportivo dell’anno: il Mondiale indel 2022. Si preannuncia una competizione bellissima dentro e fuori dal campo con tante squadre in grado di lottare per la vittoria. Non parteciperà l’Italia, la squadra di Roberto Mancini non è riuscita a staccare il pass. Gli azzurri hanno pagato il secondo posto nel girone di qualificazione e la sorprendente eliminazione contro la Macedonia. Lae lad’esordio potrebberore. Secondo quanto riporta la Bbc la competizione potrebbe prendere il via con un giorno d’anticipo rispetto allainiziale prevista, il 20 novembre anziché il 21. In questo modo la garasarebbe-Ecuador, gara in programma inizialmente dopo Senegal-Olanda e ...

CalcioWeb : #Mondiali in #Qatar: la Fifa valuta un'altra partita inaugurale, le indiscrezioni sulla data - serieB123 : Mondiali Qatar 2022, si comincia un giorno prima? Ecco perché la Fifa ci pensa - Sport_Fair : Il #Mondiale in Qatar potrebbe iniziare in anticipo: il motivo e gli ultimi aggiornamenti - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Sorpresa: il Mondiale scatta 24 ore prima? Così la prima sarebbe Qatar-Ecuador - SanteG61 : Diciamo che l'eslusione dell'Italia dai mondiali nel Qatar ci sta molto bene nonostante non sia stata volutamente c… -