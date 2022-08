Missili nell’area di Zaporizhzhia. Ci sono vittime e feriti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nuovo attacco, la scorsa notte, alla periferia di Zaporizhzhia, nel territorio dove si trova la centrale nucleare più grande dell’Ucraina e d’Europa. “Si sa di un attacco all’insediamento di Kushuhum. Tre case sono state distrutte, altre 30 sono state danneggiate”, ha scritto su Telegram il sindaco Anatoliy Kurtiev. Le unità di difesa aerea ucraine avrebbero abbattuto due Missili russi. Ma Mosca nega e chiede una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Nella notte nuovo attacco nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il bilancio dei bombardamenti russi denunciati dagli ucraini nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, non lontano da Zaporizhzhia, al momento è di 13 morti. Secondo quanto riporta Ukrinform, citando il governatore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nuovo attacco, la scorsa notte, alla periferia di, nel territorio dove si trova la centrale nucleare più grande dell’Ucraina e d’Europa. “Si sa di un attacco all’insediamento di Kushuhum. Tre casestate distrutte, altre 30state danneggiate”, ha scritto su Telegram il sindaco Anatoliy Kurtiev. Le unità di difesa aerea ucraine avrebbero abbattuto duerussi. Ma Mosca nega e chiede una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Nella notte nuovo attaccodella centrale nucleare di. Il bilancio dei bombardamenti russi denunciati dagli ucraini nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, non lontano da, al momento è di 13 morti. Secondo quanto riporta Ukrinform, citando il governatore ...

