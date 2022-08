“Ministro? Perché no”. Elezioni e governo, spunta il nome di Matteo Bassetti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Matteo Basetti futuro Ministro della Salute? “Se qualcuno me lo chiedesse, sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo”. Così dichiara all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, indicato in queste ore come ‘virostar’ corteggiata da più parti politiche. Matteo Bassetti futuro Ministro della Salute, così l’esperto ha parlato nel corso di un’intervista per Adnkronos: “Io la mia disponibilità la do – ribadisce – ovviamente come tecnico, all’interno del ministero della Salute che è una macchina che credo di conoscere. Dopo di che, tutto il resto sono ‘rumors’ che in qualche modo credo facciano parte del momento”. Matteo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022)Basetti futurodella Salute? “Se qualcuno me lo chiedesse, sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo”. Così dichiara all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, indicato in queste ore come ‘virostar’ corteggiata da più parti politiche.futurodella Salute, così l’esperto ha parlato nel corso di un’intervista per Adnkronos: “Io la mia disponibilità la do – ribadisce – ovviamente come tecnico, all’interno del ministero della Salute che è una macchina che credo di conoscere. Dopo di che, tutto il resto sono ‘rumors’ che in qualche modo credo facciano parte del momento”....

