(Di mercoledì 10 agosto 2022) Paolosi era rifiutato di aggiustare una consulenza su un'impronta che incastrava il killer Giuseppe Marchese.senza nome l'avvocato che gli telefonò, ilsospettato vive oggi in Venezuela

La Repubblica

Domani, saranno passati quarant'anni dall'omicidio del coraggioso medico legale Paolo, ucciso fra i viali del Policlinico di Palermo, che oggi porta il suo nome: gli avevano chiesto di "non ...Domani, saranno passati quarant'anni dall'omicidio del coraggioso medico legale Paolo, ucciso fra i viali del Policlinico di Palermo, che oggi porta il suo nome: gli avevano chiesto di "non ... Milly Giaccone: "Mio padre, medico legale ucciso dalla mafia 40 anni fa, è ancora scomodo per la sanità siciliana"