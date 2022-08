Millegradini | due giorni di sport e cultura | al via le iscrizioni alla camminata

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’iniziativa. Al via da mercoledì 10 agosto leche il 17 e 18 settembre toccherà i luoghi più belli della città. Monumenti e musei apriranno al pubblico per l’occasione. Un itinerario speciale anche per chi ha difficoltà motorie.