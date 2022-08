Milan Udinese: Rebic firmò l’ultima vittoria rossonera a San Siro – VIDEO (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Milan campione d’Italia farà il suo esordio in campionato contro l’Udinese, gara che nei precedenti più recenti non è mai stata agevole Sarà contro l’Udinese che il Milan si presenterà in campionato con lo scudetto sul petto. I rossoneri sono reduci da un’ottima pre-season che ha generato ancor più entusiasmo, mentre i friulani hanno superato il primo turno di Coppa Italia battendo 2-1 il FeralpiSalò con una prova non particolarmente convincente. Brahim Diaz ha firmato il primo gol del Milan nello scorso campionato, Pioli potrebbe schierarlo nuovamente in campo, anche se l’interesse dei tifosi è tutto per il nuovo acquisto De Ketelaere. Sulla panchina dell’Udinese, invece, esordio per il nuovo allenatore Andrea Sottil. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilcampione d’Italia farà il suo esordio in campionato contro l’, gara che nei precedenti più recenti non è mai stata agevole Sarà contro l’che ilsi presenterà in campionato con lo scudetto sul petto. I rossoneri sono reduci da un’ottima pre-season che ha generato ancor più entusiasmo, mentre i friulani hanno superato il primo turno di Coppa Italia battendo 2-1 il FeralpiSalò con una prova non particolarmente convincente. Brahim Diaz ha firmato il primo gol delnello scorso campionato, Pioli potrebbe schierarlo nuovamente in campo, anche se l’interesse dei tifosi è tutto per il nuovo acquisto De Ketelaere. Sulla panchina dell’, invece, esordio per il nuovo allenatore Andrea Sottil. L'articolo proviene da Calcio News 24.

