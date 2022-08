Milan Tomori, in definizione il rinnovo di contratto: i dettagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’entourage di Tomori è in arrivo a Milano dall’Inghilterra per trattare il rinnovo di contratto con il Milan L’entourage di Tomori è in arrivo a Milano dall’Inghilterra per trattare il rinnovo di contratto con il Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe essere una giornata decisiva e in casa di esito positivo arriverà la firma sul prolungamento di contratto con i rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’entourage diè in arrivo ao dall’Inghilterra per trattare ildicon ilL’entourage diè in arrivo ao dall’Inghilterra per trattare ildicon il. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe essere una giornata decisiva e in casa di esito positivo arriverà la firma sul prolungamento dicon i rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il rinnovo di #Tomori: previsto incontro con gli… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic, Giroud #MarsigliaMilan - atmilan99 : RT @theMilanZone_: ?? Sono ore decisive per il rinnovo di #Tomori con il #Milan: oggi è previsto un incontro tra club e agenti per provare a… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Oggi incontro con gli agenti di #Tomori per il rinnovo #ACMilan #Milan #SempreMilan - Riccard17045943 : RT @DiMarzio: #SerieA, @acmilan | Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il rinnovo di #Tomori: previsto incontro con gli agenti????… -