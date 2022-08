Migranti, nuovi naufragi nel Mediterraneo: sei morti in un gruppo partito dalla Tunisia, decine di dispersi al largo della Grecia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Continuano le partenze di Migranti lungo la rotta del Mediterraneo e con esse i naufragi delle imbarcazioni con a bordo persone in cerca di una nuova vita in Europa. L’ultimo episodio racconta di un mezzo affondato al largo dell’isola di Karpathos, in Grecia, nel Mar Egeo sud-orientale, con decine di persone che risultano disperse: “Finora sono state tratte in salvo 29 persone, afghani, iracheni e iraniani, e le ricerche continuano perché, secondo le loro dichiarazioni, sulla barca c’erano tra le 20 e le 50 persone”, ha dichiarato all’Afp un funzionario dell’ufficio stampa della Guardia Costiera greca. Ricerche rese più complicate dai forti venti, ha detto Nikos Kokalas, portavoce dei guardacoste di Atene. L’imbarcazione era salpata dalla città turca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Continuano le partenze dilungo la rotta dele con esse idelle imbarcazioni con a bordo persone in cerca di una nuova vita in Europa. L’ultimo episodio racconta di un mezzo affondato aldell’isola di Karpathos, in, nel Mar Egeo sud-orientale, condi persone che risultano disperse: “Finora sono state tratte in salvo 29 persone, afghani, iracheni e iraniani, e le ricerche continuano perché, secondo le loro dichiarazioni, sulla barca c’erano tra le 20 e le 50 persone”, ha dichiarato all’Afp un funzionario dell’ufficio stampaGuardia Costiera greca. Ricerche rese più complicate dai forti venti, ha detto Nikos Kokalas, portavoce dei guardacoste di Atene. L’imbarcazione era salpatacittà turca ...

