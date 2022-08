Migranti, imbarcazione diretta in Italia naufraga nel Mar Egeo (Di mercoledì 10 agosto 2022) La guardia costiera greca ha tratto in salvo 29 Migranti in seguito all'affondamento di una imbarcazione al largo dell'isola di Karpathos nel Mar Egeo sudorientale. A bordo una ottantina di persone, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) La guardia costiera greca ha tratto in salvo 29in seguito all'affondamento di unaal largo dell'isola di Karpathos nel Marsudorientale. A bordo una ottantina di persone, ...

