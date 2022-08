Michelle Hunziker | “pausa” dall’amore | l’incontro con Eros Ramazzotti

(Di mercoledì 10 agosto 2022)è tornata al centro del gossip, questa volta non in coppia con Giovanni Angiolini bensì con l’ex marito. La conduttrice, dunque, sembrerebbe essersi presa una “” dal nuovo compagno per incontrare il suo ex marito e ora amico. Incontro sportivo conIl cantante e la conduttrice si sono immortalati L'articolo

ParliamoDiNews : Michelle Hunziker, indiscrezioni piccanti: lei o l`altra? La passione è talmente travolgente che... #michelle… - infoitcultura : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti compagni di Karate - infoitcultura : Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker rispuntano insieme - infoitcultura : Michelle Hunziker e Ramazzotti, uniti dalla stessa passione - infoitcultura : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si allenano insieme, uniti ancora dalla passione per il karate -

La conduttrice tv e il suo ex condividono la passione per il ...e l'ex marito Eros Ramazzotti sempre più uniti...nello sport . La showgirl si è presa una piccola pausa dalla vacanza in Sardegna con la sua nuova fiamma Giovanni Angiolini per ...Terminate le vacanze in Sardegna con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker si ritrova con l'ex Eros Ramazzotti ...Ora Michelle Hunziker si ritrova di nuovo ad allenarsi con grande foga. Insieme al suo ex Eros Ramazzotti, con cui condivide la passione per questo sport. Anzi pare che sia stato proprio lui a coinvol ...