Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme | la passione che li accomuna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022)edsono l’esempio di come, anche quando un amore finisce, possano rimanere stima, affetto e perché no anche interessi comuni da coltivare. I due ex coniugi, infatti, come hanno mostrato sui social nelle scorse ore, sono appassionati di karate e hanno preso parte, fianco a fianco, ad una lezione. Archiviate le vacanze in Sardegna con Giovanni Angiolini, laritrova dunque il suo ex in palestra, a testimonianza che, dopo il bacio in tv duranteImpossible, lei edresteranno comunque sempre legati. Lo dimostra anche il fatto che il cantante abbia voluto la ex consorte e loro figlia Aurora per il video del suo ultimo singolo Ama. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.