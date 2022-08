Mi candiderò | Berlusconi prepara il colpo decisivo | cosa cambia per il voto

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Silvioscioglie la riserva, si candiderà al Senato alle elezioni del prossimo 25 settembre. Il Cavaliere dunque si appresta a tornare in Parlamento, a palazzo Madama, dopo questi anni passati lontano dal Parlamento per volere delle toghe. "Ci sto pensando perché ho avuto pressioni da parte di tantissimi,non solo di Forza Italia. Penso che alla fine mial Senato. Così tutte queste persone che me lo chiedono saranno contente", ha affermato il Cavaliere ai microfoni di Radio Uno. L'ex premier ha poi parlato della campagna elettorale che sta portando avanti con Forza Italia con un impegno concreto sul fronte fiscale: "Quando nel 1994 il ministro Martino e io abbiamo elaborato la proposta della flat tax, è emersa una verità sorprendente. Non è corretto dire che costa, al contrario fa crescere le entrate. Evasione e elusione diventano ...

credo sia al quinto miracolo italiano, roba che neanche Gesù Cristo. Noi siamo all'... Io milì e andrò in Veneto, dove ho preso un fracco di voti alle Europee, andrò in Lombardia, ...credo sia al quinto miracolo italiano, roba che neanche Gesù Cristo. Noi siamo all'... Io milì e andrò in Veneto, dove ho preso un fracco di voti alle Europee, andrò in Lombardia, ...