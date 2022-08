Meteo, nuovo avviso di criticità: domani temporali sulla Campania (Di mercoledì 10 agosto 2022) È già in vigore sulla Campania un’allerta Meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido fino alle 21 di oggi. La Protezione Civile della Regione Campania ha inoltre emanato un nuovo avviso di criticità Meteo, sempre per piogge e temporali e sempre di colore Giallo, anche per la giornata di domani: dalle 12 alle 21 di giovedì 11 agosto, sull’intero territorio regionale. Secondo le previsioni la perturbazione insisterà ancora sulla Campania fino a sabato prossimo, con rovesci e temporali sparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico. I ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) È già in vigoreun’allertaper piogge econ livello diidrogeologica di colore Giallo. L’è valido fino alle 21 di oggi. La Protezione Civile della Regioneha inoltre emanato undi, sempre per piogge ee sempre di colore Giallo, anche per la giornata di: dalle 12 alle 21 di giovedì 11 agosto, sull’intero territorio regionale. Secondo le previsioni la perturbazione insisterà ancorafino a sabato prossimo, con rovesci esparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico. I ...

tempoitaliait : Meteo 15 giorni, tra temporali e ondate di caldo. Di nuovo anche oltre i 40 gradi - xshotinthedark : Tra l'altro io dopo devo uscire di nuovo e il meteo porta di nuovo tuoni e fulmini smh spero di non fare la stessa fine di ieri - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana #temperature caldo più normale in questi giorni, ma possibile nuovo rialzo delle temperature dalla metà de… - DANI56 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana #temperature caldo più normale in questi giorni, ma possibile nuovo rialzo delle temperature dalla metà de… - ilovepisa : RT @flash_meteo: #meteo #toscana #temperature caldo più normale in questi giorni, ma possibile nuovo rialzo delle temperature dalla metà de… -