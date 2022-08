Meteo mercoledì: estate in crisi, tra sole e forti temporali. Rischio nubifragi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’anticiclone che ci ha tenuto compagnia per più mesi sta cominciando a perdere forza sotto l’attacco di correnti più fresche e instabili. Ricordiamo che siamo pur sempre ad agosto pertanto non si può chiedere troppo, è difficile avere perturbazioni come nel periodo autunnale, però anche una semplice fase di instabilità con piogge e temporali sparsi può aiutare parzialmente la crisi idrica che ci accompagna da tutto l’anno. Instabilità che continuerà a farsi vedere sul nostro Paese anche tra mercoledì e venerdì, vediamo però in modo più dettagliato quali zone saranno le più colpite. Meteo MERCOLEDI’ 10 AGOSTO: tempo in leggero miglioramento sull’Italia ma resta dell’instabilità al Centro-Sud. Al mattino tempo asciutto e in gran parte soleggiato con ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 10 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’anticiclone che ci ha tenuto compagnia per più mesi sta cominciando a perdere forza sotto l’attacco di correnti più fresche e instabili. Ricordiamo che siamo pur sempre ad agosto pertanto non si può chiedere troppo, è difficile avere perturbazioni come nel periodo autunnale, però anche una semplice fase di instabilità con piogge esparsi può aiutare parzialmente laidrica che ci accompagna da tutto l’anno. Instabilità che continuerà a farsi vedere sul nostro Paese anche trae venerdì, vediamo però in modo più dettagliato quali zone saranno le più colpite.MERCOLEDI’ 10 AGOSTO: tempo in leggero miglioramento sull’Italia ma resta dell’instabilità al Centro-Sud. Al mattino tempo asciutto e in gran parteggiato con ...

DPCgov : ?? Mercoledì #10agosto ???? #allertaGIALLA in 7 Regioni Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di a… - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, mercoledì #10agosto, in #Toscana. A cura del @flash_meteo - chetempo_ : Meteo per Mercoledì 10 Agosto 2022, Istrana. Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura mi… - radioaldebaran : Il #Meteo di oggi, mercoledì 10 agosto - #Levante - - chetempo_ : Meteo per Mercoledì 10 Agosto 2022, Castiglione d'Adda. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo par… -