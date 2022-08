Meteo | estate già finita | grandine e bombe d' acqua | ribaltone perpetuo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022) I prossimi giorni saranno ancora all'insegna dell'instabilità. L'anticiclone africano sta lasciando spazio a correnti fresche e precipitazioni e i suoi effetti si vedranno sul finire della settimana. Più nel dettaglio, mercoledì 10 agosto il bel tempo rimarrà in tutta Italia con la sola eccezione del Centro-Sud. Al mattino qualche rovescio o temporale si riverserà sulle coste tirreniche siciliane e qualche nube più compatta sul Nord-Ovest. Dal pomeriggio - spiega 3B- nuovi temporali colpiranno le aree appenniniche del Sud con locali nuclei anche sulle coste di Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Attese grandinate su Appennino Umbro, Abruzzese e Laziale. Mentre non mancheranno piogge a Roma e nel Cagliaritano. Più nuvolosa la giornata di giovedì, quando le piogge si intensificheranno in mattinata tra Calabria e Sicilia Nord-orientale. Dal pomeriggio ...