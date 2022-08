Meteo, "crisi dell'estate": per chi finiscono subito le vacanze (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sarà difficile programmare le vacanze nei prossimi giorni. L'Italia, infatti, sarà ostaggio dell'instabilità, tra sole e numerosi temporali. Il tutto provocato da una depressione sull'Europa centro-orientale. Questa, come spiega 3BMeteo, riuscirà a influenzare il tempo su parte delle nostre regioni, scatenando rovesci diurni soprattutto al Centro-Sud. Sul finire della settimana invece l'area di bassa pressione tornerà ad allontanarsi verso est, permettendo una rimonta dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo centro-occidentale. Dovrebbe, quindi, tornare il caldo. Nello specifico, giovedì 11 agosto la giornata sarà inizialmente soleggiata o poco nuvolosa; dal pomeriggio invece ci sarà instabilità sulle zone alpine con qualche piovasco e sull'Appennino, in particolare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sarà difficile programmare lenei prossimi giorni. L'Italia, infatti, sarà ostaggio'instabilità, tra sole e numerosi temporali. Il tutto provocato da una depressione sull'Europa centro-orientale. Questa, come spiega 3B, riuscirà a influenzare il tempo su partee nostre regioni, scatenando rovesci diurni soprattutto al Centro-Sud. Sul finirea settimana invece l'area di bassa pressione tornerà ad allontanarsi verso est, permettendo una rimonta'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo centro-occidentale. Dovrebbe, quindi, tornare il caldo. Nello specifico, giovedì 11 agosto la giornata sarà inizialmente soleggiata o poco nuvolosa; dal pomeriggio invece ci sarà instabilità sulle zone alpine con qualche piovasco e sull'Appennino, in particolare ...

