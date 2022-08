"Mercenario che combatte per Kiev": c'è il primo italiano indagato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 19enne genovese si sarebbe unito alla brigata internazionale che da mesi fronteggia i russi. Ad annunciare la volontà di combattere per Kiev era stato lui stesso. Ora rischia il carcere Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 19enne genovese si sarebbe unito alla brigata internazionale che da mesi fronteggia i russi. Ad annunciare la volontà dire perera stato lui stesso. Ora rischia il carcere

MarceVann : RT @FabGiagnoni: Indagato un italiano arruolatosi come mercenario in #Ucraina. L'altra ventina di quelli rimpatriati perché spaventati che… - FabGiagnoni : Indagato un italiano arruolatosi come mercenario in #Ucraina. L'altra ventina di quelli rimpatriati perché spavent… - Saiani_Andrea : @RaiNews La notizia che vogliono evidenziare è l'essere di Casa Pound, poi antiterrorismo, mercenario, senza alcuna… - Axmat_Sila : @Agenzia_Ansa Speriamo che ritorna in un sacchetto sto mercenario - MaxCagnaccioRob : -