Meloni replica alla stampa estera | “Contro di me falsità dettate dalla sinistra” video e testo integrale

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 10 agosto 2022) “Da giorni sullainternazionale leggiamo articoli nei quali Fratelli d’Italia viene descritta come un pericolo per la democrazia, per la stabilità italiana, europea e internazionale. Ovviamente nulla di vero. A questa narrazione, ispirata e alimentata d, Giorgiaspiega su Facebook di aver deciso di rispondere con unregistrato in francese, inglese e spagnolo per “spiegare meglio chi siamo e cosa vogliamo fare. Così chi volesse davvero approfondire, e non farsi imbeccare dai nostri avversari, potrà farlo.” Ha detto lae ha avvertito: “Chi invece, a, continuerà con questa narrazione non danneggerà me o FdI ma l’Italia intera. E se ne assumerà la responsabilità.” “Da giorni vengo descritta sulla...