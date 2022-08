Meloni 'rassicura' la Ue, se il centrodestra vincerà "l'Italia non uscirà dall'euro" (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - Il segretario dem Letta attacca: "La Meloni sta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra una operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban. Quella intervista mi sembra un modo per rifarsi l'immagine ma e' l'esatto contrario del discorso in Spagna per Vox, è un'altra storia". E il presidente di Fratelli d'Italia, dopo aver replicato al segretario dem accusandolo di essere 'misogeno' ("Non ho bisogno di 'incipriarmi' per essere credibile. Non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell'atlantismo ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell'Urss"), 'risponde' - dopo l'intervista dei giorni scorsi a Fox news - con un altro video alla stampa estera diffuso pure dalla France press. Niente svolta autoritaria, nessuna uscita ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - Il segretario dem Letta attacca: "Lasta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra una operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban. Quella intervista mi sembra un modo per rifarsi l'immagine ma e' l'esatto contrario del discorso in Spagna per Vox, è un'altra storia". E il presidente di Fratelli d', dopo aver replicato al segretario dem accusandolo di essere 'misogeno' ("Non ho bisogno di 'incipriarmi' per essere credibile. Non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell'atlantismo ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell'Urss"), 'risponde' - dopo l'intervista dei giorni scorsi a Fox news - con un altro video alla stampa estera diffuso purea France press. Niente svolta autoritaria, nessuna uscita ...

