Meloni: 'Non ho bisogno di incipriarmi e le parole di Letta sono misogine' (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'estremista di destra leader di un'area politica nel quale sessismo e tradizionalismo sono all'ordine del giorno ora fa l'offesa. "Il segretario del Pd Enrico Letta attacca il posizionamento in ...

elio_vito : Ah, si è svelato il bluff, il blocco navale era una bufala, illegale, impossibile da realizzare. Ora Meloni parla d… - rulajebreal : Il PNRR non è altro che un contratto tra l’UE e l’Italia. Soldi (191 miliardi) in cambio di riforme e investimenti.… - fattoquotidiano : Conte: “Io non prendo ordini da Washington, non faccio come Meloni. Io capolista in più collegi? Ipotesi sul tavolo… - GiuseppeDelll : RT @DavideR46325615: Pierluigi Bersani: 'Voi dovreste informare la gente che Giorgia Meloni ha firmato un emendamento dove si dice: Aliquot… - Ninozzo63 : @brigitte_gio Li stampa il Tesoro ??????!!!! Ah No? Non si può? Ma come????? Ma l'avete detto a Salvini e alla Meloni? -