Meloni: «La mia Italia è concreta, libera dalle ideologie» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Favorire le aziende che assumono, arginare l'immigrazione, alleggerire le tasse per le famiglie, contrastare la pandemia senza isterismi. E poi: sostenere l'allenza con la Nato senza rinunciare alla propria identità nazionale. Così la leader di FdI racconta a Panorama la sua formula per il futuro. Al di là dei pregiudizi di un'Europa che teme la sua vittoria. Che lei sia Giorgia, e di che pasta sia fatta, ormai sono in tanti ad averlo compreso, probabilmente la grande maggioranza degli Italiani. Adesso, però, ancora più persone sono interessate a sapere che cosa Giorgia Meloni abbia da dire riguardo a tutti i temi roventi che il prossimo governo dovrà affrontare. Un prossimo governo che - stando ai sondaggi - potrebbe davvero essere guidata da lei. Il problema è che, finora, si è troppo parlato di Giorgia (spesso per accusarla di essere una pericolosa ...

