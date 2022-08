Meloni come Mourinho, Letta con i guai della Juve. Renzi e Calenda i due Lotito. La politica nel pallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Parafrasando Ligabue ? al secolo Luciano da Correggio, rocker, cuore nerazzurro ? la domanda non è ?chi prende l?Inter? (o la Roma, la Juve, il Milan) ma, magari,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 agosto 2022) Parafrasando Ligabue ? al secolo Luciano da Correggio, rocker, cuore nerazzurro ? la domanda non è ?chi prende l?Inter? (o la Roma, la, il Milan) ma, magari,...

elio_vito : Ah, si è svelato il bluff, il blocco navale era una bufala, illegale, impossibile da realizzare. Ora Meloni parla d… - bartolopietro1 : L’anniversario di #Marcinelle ci ricorda che ieri anche noi italiani cercavano un futuro altrove come oggi altri lo… - tommaso_zorzi : Vedo in tendenza #GayoloDelleScimmie e capisco come mai in Italia vincerà la Meloni. - AdraniRoberto : Meloni, Salvini, Berlusconi. In caso di vittoria saranno loro a gestire i miliardi europei del PNRR . Praticamente… - Francogargano65 : RT @straditeresa: Dopo aver 'visto' come 'lavora' una persona seria e capace come Draghi e dopo aver fatto riacquistare credibilità all'Ita… -