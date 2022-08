Meloni a Palazzo Chigi? Come donna...". La bomba di Iva Zanicchi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Voterà "sicuramente il centrodestra" Iva Zanicchi, che però non ha specificato quale partito sceglierà. In ogni caso l'artista, intervistata dall'Adnkronos, ha detto di provare molta stima per Giorgia Meloni: "La Meloni a Palazzo Chigi? Come donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la prima donna italiana presidente del Consiglio". Cosa, tra l'altro, molto probabile: stando all'accordo interno al centrodestra, il partito che prende più voti sceglie il premier. E visto che, sondaggi alla mano, le preferenze degli italiani sembrano andare su FdI, la premier del prossimo governo potrebbe essere proprio la Meloni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Voterà "sicuramente il centrodestra" Iva, che però non ha specificato quale partito sceglierà. In ogni caso l'artista, intervistata dall'Adnkronos, ha detto di provare molta stima per Giorgia: "Lafaccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È unadi buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la primaitaliana presidente del Consiglio". Cosa, tra l'altro, molto probabile: stando all'accordo interno al centrodestra, il partito che prende più voti sceglie il premier. E visto che, sondaggi alla mano, le preferenze degli italiani sembrano andare su FdI, la premier del prossimo governo potrebbe essere proprio la. ...

il_cappellini : Un mese e mezzo di campagna elettorale con questo indegno spettacolo potrebbe far arrivare Meloni anche sulla Luna, altro che Palazzo Chigi - infoitcultura : Iva Zanicchi: ''Meloni a Palazzo Chigi? Faccio il tifo per lei'' - News24_it : Elezioni politiche 2022, Renzi: 'Un buon risultato del centro per tenere Draghi a Palazzo Chigi'. Berlusconi: mi ca… - CirchiDavide : RT @Iv_palermo: 'Con pochi parlamentari abbiamo mandato a casa #Conte e portato #Draghi a Palazzo Chigi. Con pochi parlamentari eviteremo u… - massimodelbo : RT @SecolodItalia1: Zanicchi: «Meloni a Palazzo Chigi? Faccio il tifo per lei: è una donna capace e coerente» -