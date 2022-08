Meloni a Letta: «Misogino, non ho bisogno di incipriarmi. La nostra politica estera è chiara» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ormai non passa giorno che Giorgia Meloni non riceva accuse e offese da parte della sinistra. Delegittimare e insultare è diventato ormai un chiodo fisso, un’ossessione dei “sinistri”. L’ultimo attacco arriva da Enrico Letta: «Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra un’operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban». Meloni: «Non ho bisogno di cipria…» Durissima la risposta della leader di Fratelli d’Italia. «Il segretario del Pd Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d’Italia e dice che “Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi”. Caro Letta – replica Meloni – al netto della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ormai non passa giorno che Giorgianon riceva accuse e offese da parte della sinistra. Delegittimare e insultare è diventato ormai un chiodo fisso, un’ossessione dei “sinistri”. L’ultimo attacco arriva da Enrico: «Giorgiasta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra un’operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban».: «Non hodi cipria…» Durissima la risposta della leader di Fratelli d’Italia. «Il segretario del Pd Enricoattacca il posizionamento indi Fratelli d’Italia e dice che “Giorgiasta cercando di incipriarsi”. Caro– replica– al netto della ...

