Meloni a Letta: «Ho bisogno di "incipriarmi" in politica estera? Sei misogino. Da te nessuna lezione dopo l'accordo con la sinistra radicale» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si accende lo scontro tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, dopo che il segretario del Pd ha attaccato la leader di Fratelli d'Italia, accusandola di provare «a incipriarsi» in politica estera con un'intervista a Panorama e richiamando invece il comizio in Spagna per il partito di estrema destra Vox e i rapporti con Viktor Orban. Meloni ribatte con un post su Facebook rinfacciando a Letta l'accordo elettorale con Verdi e sinistra Italia, che hanno votato contro l'allargamento della Nato a Svezia e Finlandia: «Non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell'atlantismo, ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell'Urss. Noi non abbiamo bisogno della cipria, mentre ...

