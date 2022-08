(Di mercoledì 10 agosto 2022) “Medicinali oncologici come merce di scambio contro ildi”. Il canale Telegram General Svr torna a parlare delle precarie condizioni di salute di Vladimirin chiave inedita. Nel consueto post del mattino si legge che il presidente russo ha avuto una conversazione telefonica con il presidente israeliano Yitzhak Herzog sulla fornitura didi contrabbando dalla Russia ai militanti palestinesi negli ultimi mesi. Il leader del Cremlino avrebbe dato la colpa all'Ucraina sostenendo che “probabilmente provengono da quel territorio”, ma Herzog non gli ha creduto. Anzi, secondo l'account - gestito da un ex ufficiale russo dissidente - il presidente israeliano avrebbe comunicato a, possibili problemi con l'invio dei farmaci oncologici: “Le cure antitumorali di Vladimir ...

tempoweb : 'Medicine e traffico di armi' #Putin malato, indiscrezioni drammatiche: cosa ha chiesto a Israele #10agosto… -

Comune di Modena

MODENA - Da lunedì 8 agosto fino al 20 settembre stradain corrispondenza del sottopasso autostradale sarà chiusa alin orario notturno, dalle 22 alle 6. Il provvedimento è reso necessario per consentire ad Autostrade di effettuare un ...MODENA - Dall'8 di agosto e fino al 20 settembre, stradaresterà chiusa alnelle ore notturne all'altezza del sottopasso autostradale. E' il primo, primissimo, provvedimento che porterà alla realizzazione della Complanarina, il ... CHIUSURA NOTTURNA PER STRADA MEDICINE NEL SOTTOPASSO — Sito Ufficio Stampa Comune di Modena “Medicinali oncologici come merce di scambio contro il traffico di armi”. Il canale Telegram General Svr torna a parlare delle precarie ...MONDRAGONE - «Aiutatemi, mia figlia ha urgente bisogno di un farmaco». Una madre disperata, in evidente stato di agitazione per lo stato di salute della figlia che necessitava con ...