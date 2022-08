MD: la buona spesa non va mai in vacanza (Di mercoledì 10 agosto 2022) La buona spesa non va in vacanza…. ma per fortuna gli Italiani sì! E complice il caldo estremo che stiamo vivendo, partenze e piccoli esodi per raggiungere un po’ di refrigerio sono già cominciati. Una buona vacanza richiede però attenzione ai preparativi e un po’ di programmazione. Non ultima quella degli acquisti per chi parte L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lanon va in…. ma per fortuna gli Italiani sì! E complice il caldo estremo che stiamo vivendo, partenze e piccoli esodi per raggiungere un po’ di refrigerio sono già cominciati. Unarichiede però attenzione ai preparativi e un po’ di programmazione. Non ultima quella degli acquisti per chi parte L'articolo proviene da Novella 2000.

Maxxeo : Bastano tre parole: MD buona spesa Italia! ?????? - force_iam : @CottarelliCPI Bene! Che sia la volta buona che si farà la revisione della spesa pubblica????????? - prviva : RT @SlowFoodItaly: Tra i principali alleati per sistemi alimentari più sostenibili per tutti, i legumi sono un toccasana per la salute anch… - SlowFoodItaly : Tra i principali alleati per sistemi alimentari più sostenibili per tutti, i legumi sono un toccasana per la salute… - estae211 : @Capezzone Ahahah…ci saranno assenteisti ma quelli che andranno a votare ,quelli che vogliono la minestra nuova e b… -