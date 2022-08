Maya Hawke protagonista del film Netflix “Do Revenge”: il trailer (Di mercoledì 10 agosto 2022) Maya Hawke (Stranger Things) è protagonista, insieme a Camila Mendes (Riverdale), del nuovo film Netflix Do Revenge, in uscita sulla piattaforma streaming il 16 settembre. Il film, come il titolo stesso suggerisce, è un thriller incentrato sulla vendetta incrociata. Do Revenge, ecco il trailer del film Nel film, paragonato a un thriller hitchcockiano perché le due protagoniste vendicano l’una i torti subiti dall’altra, è possibile riscontrare alcuni elementi tipici dei teen movie anni ’90. Quest’operazione nostalgia non è di certo nuova a Netflix: basti pensare alla stessa Stranger Things, che ha consacrato la figlia d’arte Maya Hawke (i suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022)(Stranger Things) è, insieme a Camila Mendes (Riverdale), del nuovoDo, in uscita sulla piattaforma streaming il 16 settembre. Il, come il titolo stesso suggerisce, è un thriller incentrato sulla vendetta incrociata. Do, ecco ildelNel, paragonato a un thriller hitchcockiano perché le due protagoniste vendicano l’una i torti subiti dall’altra, è possibile riscontrare alcuni elementi tipici dei teen movie anni ’90. Quest’operazione nostalgia non è di certo nuova a: basti pensare alla stessa Stranger Things, che ha consacrato la figlia d’arte(i suoi ...

