Mauro Porcelli | “Acqua | discarica | ad Ardea siamo in emergenza Attivare subito le Comunità energetiche per aiutare le famiglie”

(Di mercoledì 10 agosto 2022)– “Lunghi anni di false promesse: fognature epubblica,”, “Non abbiamo più tempo e salute da perdere”: queste alcune delle frasi riportate sugli striscioni appesi di fronte alla sede di Via Salvo d’Acquisto nella giornata del 29 marzo scorso (leggi qui). Poi A distanza di tempo, si legge ancora della mancata fornitura dipotabile ai cittadini di Montagnano (leggi qui). “Voglio manifestare ampia solidarietà a quanti soffrono un disagio così importante – afferma-, al quale si aggiunge la vicenda della vicina. Disagi certo non attribuibili a un’amministrazione eletta poco più di un mese fa”.Un’analisi però si può fare… “Quei consiglieri ‘uscenti’ che si stracciavano le ...

Sportinoro

All'inizio era stato giudicato come suicidio, poi dopo l'istanza presentata da, legale della famiglia del giovane, è stata fissata la prima udienza per il prossimo 6 ottobre al ...Numerosi gli ospiti intervenuti all'evento , i consiglieri regionaliBordin eDi Bert, ... il comandante della Capitaneria di Porto di Lignano Sabbiadoro Raimondo, il presidente ... Sportinoro – X Memorial Mauro Porcelli, ufficiali gironi e calendario L'Ascoli tenta il colpo in attacco: ci sarebbe un trattativa in corso con la Cremonese per Cedric Gondo, attaccante classe '96 ...Steve Ballmer, proprietario dei Clippers, ha voluto far sapere a tutti che prima o poi la città di Los Angeles sarà loro ...