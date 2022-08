Maturità 2022, certificazioni Invalsi: come scaricarle (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono disponibili per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che hanno sostenuto le Prove Invalsi le certificazione dei livelli di competenza in formato open badge. Ecco come scaricare i documenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono disponibili per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che hanno sostenuto le Provele certificazione dei livelli di competenza in formato open badge. Eccoscaricare i documenti. L'articolo .

