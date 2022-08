Matteo Bassetti si autocandida come ministro della Salute: “A disposizione, sarei onorato”. FdI: “Da noi nessuna proposta” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Matteo Basetti futuro ministro della Salute? “Se qualcuno me lo chiedesse, sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico”. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova si candida a successore di Roberto Speranza. Prima confessa il suo interessa parlando all’Adnkronos Salute, poi in un’intervista al Corriere della Sera conferma: “Credo che storicamente i ministri della Sanità che hanno lavorato meglio, siano stati dei medici: Elio Guzzanti, Girolamo Sirchia, Umberto Veronesi. Tanto più in questo momento, tra Covid e vaiolo delle scimmie, serve un tecnico. E un infettivologo a maggior ragione. Non c’è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022)Basetti futuro? “Se qualcuno me lo chiedesse,ovviamente, lusingato e aper dare una manotecnico”. Il direttoreClinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova si candida a successore di Roberto Speranza. Prima confessa il suo interessa parlando all’Adnkronos, poi in un’intervista al CorriereSera conferma: “Credo che storicamente i ministriSanità che hanno lavorato meglio, siano stati dei medici: Elio Guzzanti, Girolamo Sirchia, Umberto Veronesi. Tanto più in questo momento, tra Covid e vaiolo delle scimmie, serve un tecnico. E un infettivologo a maggior ragione. Non c’è il ...

