Mastella e le voci sul ritorno nel centrodestra: “Nessun accordo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nessun accordo con alcuna forza politica. Vedo parole politiche in libertà. Di certo, oggi, a partire dai sondaggisti, sono in molti a scoprire la forza reale e determinante che abbiamo nelle aree interne della Campania, e non solo”. Così, in una nota, il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella risponde alle voci, cominciate a rimbalzare questa mattina, di un suo possibile ritorno nel centrodestra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“con alcuna forza politica. Vedo parole politiche in libertà. Di certo, oggi, a partire dai sondaggisti, sono in molti a scoprire la forza reale e determinante che abbiamo nelle aree interne della Campania, e non solo”. Così, in una nota, il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clementerisponde alle, cominciate a rimbalzare questa mattina, di un suo possibilenel. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Mastella e le voci sul ritorno nel centrodestra: 'Nessun accordo' ** - efrem_maietta : @Capezzone Daniele, voci dicono listarella di Mastella in FI. Ne ha bisogno in cdx? Hai notizie in merito? -