Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan star del nuovo film di Ethan Coen

Saranno le due giovani attrici Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan le protagoniste del film diretto da Ethan Coen, progetto ancora privo di un titolo ufficiale. Il lungometraggio, prodotto da Working Title e Focus Features, sarà la prima prova da regista senza avere accanto il fratello Joel. Attualmente la trama e la descrizione dei personaggi non sono state svelate. Ethan Coen ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con la moglie Tricia Cooke.

