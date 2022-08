Mancini “Milan, Inter e Juve in prima fila, poi Roma e Napoli” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma (ITALPRESS) – “Milan, Inter e Juve davanti a tutti. Poi vedo Roma e Napoli”. Questa la griglia di partenza della Serie A secondo Roberto Mancini. Il commissario tecnico della nazionale traccia una fotografia del campionato al via nel weekend, partendo dal Milan campione d'Italia. “Credo che l'entusiasmo dei giovani possa durare, Pioli ha dato alla squadra un gioco sicuro – sottolinea Mancini a ‘La Gazzetta dello Sport' – L'estate ha trasmesso segnali confortanti, ma il calcio vero deve ancora cominciare. Leao? La sua vera forza sono i margini di miglioramento. Può crescere ancora molto e sta già facendo tanto. Così come può crescere Tonali. Per entrambi dovrà essere la stagione della maturità definitiva. De Ketelaere? Ha qualità ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022)(ITALPRESS) – “davanti a tutti. Poi vedo”. Questa la griglia di partenza della Serie A secondo Roberto. Il commissario tecnico della nazionale traccia una fotografia del campionato al via nel weekend, partendo dalcampione d'Italia. “Credo che l'entusiasmo dei giovani possa durare, Pioli ha dato alla squadra un gioco sicuro – sottolineaa ‘La Gazzetta dello Sport' – L'estate ha trasmesso segnali confortanti, ma il calcio vero deve ancora cominciare. Leao? La sua vera forza sono i margini di miglioramento. Può crescere ancora molto e sta già facendo tanto. Così come può crescere Tonali. Per entrambi dovrà essere la stagione della maturità definitiva. De Ketelaere? Ha qualità ...

AntoVitiello : ?? #Milan, ultimi dettagli per Tommaso #Mancini, rinforzo molto interessante che si alternerebbe tra la Primavera di… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IN CHIUSURA PER MANCINI DEL VICENZA: ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER L'ATTACCANTE DEL 2004… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mancini “Milan, Inter e Juve in prima fila, poi Roma e Napoli” - - tuttointer24 : Serie A, il pensiero di Mancini: “Le mie favorite? Milan, Inter e Juventus. Poi vedo Roma e Napoli” ???? #Inter… -