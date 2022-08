(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il presidente della, Rizieri Buonopane, ha scritto a tutti i sindaci irpini per confermare il supporto dell’Ente ai Comuni che si trovano a registrare problemi causati dal. Inè statounper, proprio al fine di fornire supporto alle Amministrazioni Comunali che ne facciano richiesta. “Già dalla serata di martedì, 9 agosto 2022 – evidenzia il presidente Buonopane – l’Ente si è attivato per alcuni interventi. Laè pronta a fare altrettanto, qualora si dovesse presentare l’esigenza in qualsiasi zona del territorio irpino. Eventuali richieste di supporto vanno inviate a ...

irpiniatimes1 : Maltempo, istituito in Provincia un Tavolo Permanente per l’Emergenza -

anteprima24.it

Sono in fase di ultimazione alcuni interventi al piano viabile sul punto della frana, dove è statotemporaneamente il senso unico alternato. .In caso dialcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. I principali lavori ... è statoun senso unico alternato. Termine previsto al completamento dei lavori: 28 ottobre. ... Maltempo, istituito in Provincia un Tavolo Permanente per l’Emergenza Due importanti interventi si sono conclusi qualche giorno fa per evitare danni da maltempo di ampia portata come ad esempio le cosiddette "bombe d'acqua".D'AMPEZZO - Resta chiusa la Strada Statale 51 Alemagna nel tratto sopra Cortina D'Ampezzo, tra la località di Fiames e passo Cimabanche, dopo la frana caduta nella serata di venerdì. MALTEMPO A NORDES ...