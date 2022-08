Maltempo e pericolo temporali: in Campania allerta prorogata anche per domani (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ già in vigore sulla Campania un’allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido fino alle 21 di oggi. La Protezione Civile della Regione Campania ha inoltre emanato un nuovo avviso di criticità meteo, sempre per piogge e temporali e sempre di colore Giallo, anche per la giornata di domani: dalle 12 alle 21 di giovedì 11 agosto, sull’intero territorio regionale. Secondo le previsioni la perturbazione insisterà ancora sulla Campania fino a sabato prossimo, con rovesci e temporali sparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico. I temporali saranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ già in vigore sullaun’meteo per piogge econ livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido fino alle 21 di oggi. La Protezione Civile della Regioneha inoltre emanato un nuovo avviso di criticità meteo, sempre per piogge ee sempre di colore Giallo,per la giornata di: dalle 12 alle 21 di giovedì 11 agosto, sull’intero territorio regionale. Secondo le previsioni la perturbazione insisterà ancora sullafino a sabato prossimo, con rovesci esparsi,intensi, con conseguente rischio idrogeologico. Isaranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione ...

