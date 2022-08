Mai incitare gli obesi alla dieta: è discriminazione! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Finché lo dice Ricky Gervais (nello spettacolo “SuperNature” su Netflix) sembra una battuta, ma quando lo ripetono gli esperti dell’University College London la faccenda si fa seria: ci sono medici che discriminano i propri pazienti obesi dicendo loro che sono obesi. È un particolare tipo di body shaming che va sotto la specifica dicitura di weight shaming e consiste, oltre a chiamare “pazienti obesi” coloro che dovrebbero essere “persone affette da obesità”, nel dir loro che, se mangiassero meno e facessero più attività fisica, potrebbero stare un po’ meglio. Quest’approccio, secondo gli esperti di UCL, mortifica i pazienti obesi, pardon, le persone affette da obesità, implicando che sia colpa loro. Invece, argomentano gli esperti, la colpa è dell’odierna società occidentale, un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Finché lo dice Ricky Gervais (nello spettacolo “SuperNature” su Netflix) sembra una battuta, ma quando lo ripetono gli esperti dell’University College London la faccenda si fa seria: ci sono medici che discriminano i propri pazientidicendo loro che sono. È un particolare tipo di body shaming che va sotto la specifica dicitura di weight shaming e consiste, oltre a chiamare “pazienti” coloro che dovrebbero essere “persone affette datà”, nel dir loro che, se mangiassero meno e facessero più attività fisica, potrebbero stare un po’ meglio. Quest’approccio, secondo gli esperti di UCL, mortifica i pazienti, pardon, le persone affette datà, implicando che sia colpa loro. Invece, argomentano gli esperti, la colpa è dell’odierna società occidentale, un ...

