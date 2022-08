Lutto nella televisione, addio a uno dei volti più simpatici dello schermo (Di mercoledì 10 agosto 2022) C’è chi ha paragonato i suoi indimenticabili lavori al grammelot di Dario Fo. Carlo Bonomi ha lasciato il segno e in un modo che nessuno aveva mai ideato prima. Le onomatopeiche che selezionava, andavano a formare una sorta di lingua tutta sua, fatta di esclamazioni. Una lingua non parlata, muta, e che ha segnato il suo successo. È morto lasciando una eredità preziosissima che ha avuto inizio con il suo primo grande successo, un pezzo di storia indimenticabile per il piccolo schermo nostrano e non soltanto. Era il 1971 quando Carlo Bonomi doppiò, per la prima volta, la Linea, l’iconico personaggio monodimensionale ideato e realizzato da Osvaldo Cavandoli. Lutto nella tv, addio a Carlo Bonomi ‘Pingu’ Carlo Bonomi era nato a Milano il 12 marzo del 1937 ed è tristemente venuto a mancare lo scorso 6 agosto ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 10 agosto 2022) C’è chi ha paragonato i suoi indimenticabili lavori al grammelot di Dario Fo. Carlo Bonomi ha lasciato il segno e in un modo che nessuno aveva mai ideato prima. Le onomatopeiche che selezionava, andavano a formare una sorta di lingua tutta sua, fatta di esclamazioni. Una lingua non parlata, muta, e che ha segnato il suo successo. È morto lasciando una eredità preziosissima che ha avuto inizio con il suo primo grande successo, un pezzo di storia indimenticabile per il piccolonostrano e non soltanto. Era il 1971 quando Carlo Bonomi doppiò, per la prima volta, la Linea, l’iconico personaggio monodimensionale ideato e realizzato da Osvaldo Cavandoli.tv,a Carlo Bonomi ‘Pingu’ Carlo Bonomi era nato a Milano il 12 marzo del 1937 ed è tristemente venuto a mancare lo scorso 6 agosto ...

