Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo | nuovo terremoto estivo | Ha perso completamente il controllo

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Episodi inaspettato nel corso di una diretta Instagram dell’ex gieffina: le sue parole sull’ex fidanzatoGli ex gieffini(screenshot)ha deciso di trascorrere parte delle sue vacanze in estive con la sua famiglia. In questi giorni si trova infatti in Basilicata con le sorelle Jessica e Clarissa. Un momento di pausa per loro che dopo la fine del Grande Fratello Vip non si sono mai fermate. Soprattuttosi è trovata a vivere un momento non così semplice a causa di alcuni problemi sentimentali. Durante il reality si è infatti innamorata died i due hanno dato vita ad un lungo ...