L’Ucraina: «Mosca vuole collegare la centrale di Zaporizhzhia alla Crimea per tagliarci l’elettricità» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le forze russe che occupano la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel sud-est delL’Ucraina si stanno preparando a collegare la centrale alla Crimea, annessa da Mosca nel 2014. E la stanno danneggiando riorientando la sua produzione di elettricità. Il loro piano è di «danneggiare tutte le linee della centrale nucleare e di togliere il collegamento al sistema elettrico ucraino», secondo l’operatore ucraino dell’energia atomica Energoatom. Ukrinform invece fa sapere che una donna è rimasta uccisa la scorsa notte durante un attacco russo alla periferia della centrale: «Si sa di un attacco all’insediamento di Kushuhum. Tre case sono state distrutte, altre 30 sono state danneggiate. Purtroppo una donna è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le forze russe che occupano lanucleare dinel sud-est delsi stanno preparando ala, annessa danel 2014. E la stanno danneggiando riorientando la sua produzione di elettricità. Il loro piano è di «danneggiare tutte le linee dellanucleare e di togliere il collegamento al sistema elettrico ucraino», secondo l’operatore ucraino dell’energia atomica Energoatom. Ukrinform invece fa sapere che una donna è rimasta uccisa la scorsa notte durante un attacco russoperiferia della: «Si sa di un attacco all’insediamento di Kushuhum. Tre case sono state distrutte, altre 30 sono state danneggiate. Purtroppo una donna è ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Josep Borrell: 'Ue si prepari al taglio totale dei flussi di gas da Mosca'. 'Restare uniti davanti alla t… - GiovaQuez : Romeo (Lega): 'Sulla questione Ucraina ci muoveremo nel contesto dell'Europa e della Nato'. Tipo organizzare viaggi… - Swiety000 : RT @valy_s: La #Crimea è sotto controllo russo da diversi anni. Si è celebrato anche un referendum (non riconosciuto) in cui oltre il 90% d… - drsmoda2 : RT @valy_s: La #Crimea è sotto controllo russo da diversi anni. Si è celebrato anche un referendum (non riconosciuto) in cui oltre il 90% d… - BlogMons : È dotata del simbolico senso appena indicato l'improvvisa escalation della guerra tra Russia e Ucraina, voluta dall… -