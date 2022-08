Livorno | la Taranto del centro Italia dove le persone continuano ad ammalarsi silenziosamente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022) di CoordinamentoPorto Pulito “I fumi delle navi ci uccidono” è il grido di allarme che tornano a lanciare i tanti cittadini e lavoratori livornesi angosciati dall’aria irrespirabile e cancerogena che arriva ogni giorno dal porto. E per coinvolgere maggiormente tutta la città, qualche sera fa una barca è discesa e risalita lungo gli antichi canali, nel pieno della kermesse di “Effetto Venezia”. A bordo, duecon la maschera antigas reggevano un grande striscione giallo che ripeteva quell’ammonizione.è l’ottavo porto europeo per inquinamento da traffico turistico. Anche in questo caso il lockdown aveva temporaneamente purificato l’aria, ma l’esplosione delle crociere e del movimento di traghetti ha subito riportato la città alla sua drammatica situazione sanitaria. Una città già segnata dalle emissioni della ...